Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin Haji Wright teklifi ortaya çıktı! 3 milyon Euro artı 3 futbolcu

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Fenerbahçe, Haji Wright’ın transferi için Antalyaspor ile görüşmelerini sürdürürken, ABD’li forvet oyuncusuna 7 kulübün daha talip olduğu açıklandı. Kırmızı beyazlı kulübün asbaşkanı Emrah Çelik, “Haji için 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji’nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır” dedi.

PARA ARTI TAKAS VE TRANSFERDEN PAY

24 yaşındaki forvet için Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro para artı Bruma, Nazım Sangare ve Mauricio Lemos’u takas vermeyi teklif ettiği, buna karşın Antalyaspor’un 5 milyon Euro artı maaşları sarı lacivertli kulüp tarafından ödenmek şartıyla Serdar Dursun ile Bruma’yı kiralık ve Haji Wright’ın bir sonraki satışından yüzde 20 pay talep ettiği öğrenildi.

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CRYSTAL PALACE 5 MİLYON STERLİN ÖNERDİ

Antalyaspor kaynakları, Wright için İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace’ın resmi olarak 5 milyon sterlin önerdiğini, Brentford’un bilgi aldığını; İtalya’dan Udinese, Torino ve Napoli’nin de 5 milyon Euro teklif ettiklerini kaydetti. Genç futbolcunun gönlünün Crystal Palace’de olduğu ancak Antalyaspor’un bu transfere razı olması için İngiliz kulübünün fiyat artırması da gerektiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFERDEN ÇEKİLMİŞTİ

Son Dünya Kupası’nda ABD formasıyla gösterdiği performansla adını uluslararası transfer piyasasında duyuran Wright’a Galatasaray da talip olmuş ancak daha sonra fiyatını yüksek bularak yarıştan çekilmişti. Antalyaspor’un bu oyuncuya karşılık ücretleri sarı kırmızılı kulüp tarafından karşılanmak şartıyla Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Haris Seferovic’i kiralık ve 5 milyon Euro da para istediği bildirildi.