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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses'ın yeni takımı belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 02.07.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses'ın yeni takımı belli oldu

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolocu Victor Moses, 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun ikinci yarısında forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Moses, 5 milyon Euro bonservisle Chelsea'den Spartak Moskova'ya transfer oldu. Moses geçen sezonu Spartak Moskova'da kiralık olarak geçirmişti. 

Spartak Moskova'dan yapılan açıklamada 30 yaşındaki Moses ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçenin eski yıldızı Victor Mosesın yeni takımı belli oldu

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