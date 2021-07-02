Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun ikinci yarısında forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Moses, 5 milyon Euro bonservisle Chelsea'den Spartak Moskova'ya transfer oldu. Moses geçen sezonu Spartak Moskova'da kiralık olarak geçirmişti.

Spartak Moskova'dan yapılan açıklamada 30 yaşındaki Moses ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.