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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses'ın yeni takımı belli oldu
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolocu Victor Moses, 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer oldu.
Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun ikinci yarısında forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Moses, 5 milyon Euro bonservisle Chelsea'den Spartak Moskova'ya transfer oldu. Moses geçen sezonu Spartak Moskova'da kiralık olarak geçirmişti.
Spartak Moskova'dan yapılan açıklamada 30 yaşındaki Moses ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.