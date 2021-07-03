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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'un oğlu İtalya'ya transfer oldu
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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'un oğlu İtalya'ya transfer oldu

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'un oğlu İtalya'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk, İtalya Serie A ekibi Bologna'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk'un 21 yaşındaki oğlu Sydney van Hooijdonk, İtalya Serie A ekibi Bologna'ya transfer oldu.

Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda altyapısında yetişen Sydney, geçen sezon 31 maçta 16 gol atıp 2 asist yapmıştı. 

Ana mevkisi santrfor olan Sydney, sol kanatta da görev yapabiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçenin eski yıldızı Pierre van Hooijdonkun oğlu İtalyaya transfer oldu

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