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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'un oğlu İtalya'ya transfer oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk, İtalya Serie A ekibi Bologna'ya transfer oldu.
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk'un 21 yaşındaki oğlu Sydney van Hooijdonk, İtalya Serie A ekibi Bologna'ya transfer oldu.
Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda altyapısında yetişen Sydney, geçen sezon 31 maçta 16 gol atıp 2 asist yapmıştı.
Ana mevkisi santrfor olan Sydney, sol kanatta da görev yapabiliyor.