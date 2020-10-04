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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin Anastasios Bakasetas teklifi belli oldu!
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin Anastasios Bakasetas teklifi belli oldu!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin Anastasios Bakasetas teklifi belli oldu!
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Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, Alanyaspor'un Yunan orta sahası Anastasios Bakasetas için transfer teklifinde bulundu.

Kadrosuna 16 yeni transfer ekleyen Fenerbahçe, bir flaş transfer için daha harekete geçti. Alanyaspor'da sergilediği performans ile dikkat çeken Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Bakasetas için resmi teklifte bulundu.

Alanyaspor'un Bakasetas için 5 milyon euro istediği, Fenerbahçe'nin de 2.5 milyon euro + iki futbolcu takası teklifi yaptığı belirtildi.

İki takım arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçenin Anastasios Bakasetas teklifi belli oldu

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