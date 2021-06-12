Son Dakika Transfer Haberi... Fenerbahçeli Attila Szalai ile Zanka, Ada'nın radarında..

Fenerbahçe'nin EURO 2020’de mücadele edecek iki stoperine de İngiltere’den talip var.

Macaristan Milli Takımı forması giyecek olan Attila Szalai, Premier Lig’den Leicester City ve West Ham United’ın transfer listesine girdi.

Yine Danimarka Milli Takımı ile boy gösterecek olan Zanka’ya ise yine İngiltere’den Championship ekibi Preston’ın talip olduğu öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe altyapısından yetişen kaleci Oytun Ahmet Özdoğan, kulüpten ayrıldı.