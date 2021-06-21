Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai, 21 maçta fiyatını 10'a katladı! 20 milyon Euro...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Devre arası transferde Fenerbahçe’ye kazandırılan ve sarı lacivert formayla çıktığı 21 açta herkesin gönlüne taht kuran Attila Szalai, Euro 2020’de Macaristan mili formasıyla da göz doldurunca fiyatını 10’a katladı.

17 Ocak’ta yaklaşık 2 milyon Euro bedelle G. Kıbrıs’ın Apollon Limassol takımından transfer edilen Attila Szalai, gösterdiği muazzam çıkışla, son yıllarda en kısa sürede en hızlı yükselişi gerçekleştiren transfer olarak öne çıktı.

İNGİLİZ KULÜPLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe formasıyla sadece 21 maç oynamasına rağmen tüm otoritelerin beğenisini toplayan 23 yaşındaki oyuncu Premier Lig takımlarından West Ham United ve Leicester City’nin radarındaydı.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol ayaklı stoper Macaristan milli takımı formasıyla sahne aldığı Euro 2020’de de çok başarılı bir grafik çizince yıldığı iyice parladı.

HAM DEFANSTA HEM HÜCUMDA ETKİLİ

Fenerbahçe formasıyla 3 gol 1 asisti bulunan yıldız oyuncu, Macaristan milli takımı formasıyla da benzer ektili oyununu Portekiz ve Fransa karşısında sergileyip takımının hücuma kalkmasında da etkili rol üstlendi. Özelikle 35. dakikada Kylian Mbappe’nin ara pasını keserek mutlak golü önleyen Szalai maçın o dakikada Fransa lehine dönmesinin önünü kesen isim olmuştu.

Maç boyunca Mbappe ve Karim Benzema’yla defalarca karşı karşıya gelen ve başarılı bir performans ortaya koyan genç oyuncunun Almanya maçı öncesinde sergileyeceği performans Macaristan’da olduğu kadar Türkiye’de de merak ediliyor.

Fiyatı şimdiden 20 milyon Euro seviyesine yaklaşan genç yıldız Almanya karısında da başarılı olursa bu rakamlara Premier Lig yolunu tutabilir.

OZAN ŞAŞIRTTI

EURO 2020’den sonra Premier Lige transfer olacağı, bu turnuvadaki performansının fiyatını arttıracağı söylentileriyle milli formayla iki maç oynayan Ozan Tufan’ın formsuzluğu dikkat çekti. Ancak buna rağmen yıldız futbolcunun turnuvadan sonra İngiltere’ye transfer olması bekleniyor. İrfan Can Kahveci ise İsviçre’ye attığı gol turnuvada tek golümüz ve tesellimiz oldu.

ALTAY VE ZANKA FORMA GİYMEDİ

Mili takımlarda forma şansı bulamadığı için hırslanan Altay Bayındır’ın yeni sezona oldukça istekli başlayacağı öğrenilirken Danimarka takımında kadroya giremeyen Zanka’nın bu sezon da kiralanması bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE KAMP SEFERBERLİĞİ

Sezonu 1 Temmuz’da Dereağzı’da açıp, 5-20 Temmuz tarihleri arasındaki 2. etap için de Topuk Yaylası’na geçecek olan F.Bahçe’de sağlıklı bir kamp dönemi için adeta seferberlik ilan edildi. Her iki tesiste görev yapan tüm personelin aşılanacağı, kamp tarihinde çalışanlara test de yapılacağı öğrenildi

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