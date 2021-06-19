Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'den sol bek sürprizi! Eljif Elmas'ın takım arkadaşı...

Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda sol bek olarak görev yapan Ezgjan Alioski'nin Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Leeds United ile olan sözleşmesi sona eren Makedon futbolcunun menajeri ile temas kurulduğu ve ilk teklifin yapıldığı da belirtiliyor.

GENEL KURUL ÜLKER STADI'NDA

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirileceğini açıkladı. Genel kurul 25-26 Haziran'da yapılacak.