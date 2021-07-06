Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'den Şehmus Hazer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile Beşiktaş'tan kadrolarına katmak istedikleri Şehmus Hazer'in bir restoranda yemek yerken çıkan görüntülerine dair açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Şehmus Hazer ile resmi olarak ilgilenildiği ve Beşiktaş ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, söz konusu fotoğraftaki ortamın planlı bir organizasyon olmadığı ve siyah-beyazlı futbolcular da dahil olmak üzere spor dünyasından birçok ismin aynı gece belirtilen restoranda olduğu ifade edildi.

Resmi teklifin Beşiktaş'a yapıldığı bilgisini geçen Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle;

Dün akşam saatlerinde bir muhabir aracılığıyla sosyal medyaya servis ettirilen fotoğraflar üzerine bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu’nun ailesinin ve çocuklarının yer aldığı tanınan bir restoranda yenen bir yemekten yansıyan bu fotoğraflara dair kasten yaratılmaya çalışılan algının aksine;

"RESMEN İLGİLENİYORUZ, GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımında forma giyen Şehmus Hazer ile “resmen” ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir.

Beşiktaş Kulübü ve ilgili yönetim kurulu üyesi Sn. Umut Şenol ile bu süreç dahilinde gerekli yazışma ve görüşmeler halen devam etmektedir.

Sayın Umut Şenol, oyuncu için başka takımlarla da görüşmeler yapmakta; bu doğrultuda kulübümüz dahil tüm kulüpleri yine bizzat eşzamanlı bilgilendirmektedir.

Bu noktada altını çizerek bir kez daha vurgulamak isteriz ki;

Bu süreçte kulübümüz tarafından atılan adımlar, tüm paydaşların bilgisi dahilinde ve etik kurallara uygun şekilde atılmaktadır.

Dün akşam basına özellikle servis ettirilen resme konu olan yemekte, spor dünyasından farklı birkaç isimle ve hatta Beşiktaşlı bir futbolcu ile de karşılaşılmış ve sohbet edilmiştir.

"RESMİYET DIŞI BİR GÖRÜŞME YOK"

Dolayısıyla ve özetle; basına servis ettirilen fotoğraflar odağında oluşturulmaya çalışılan algıların aksine söz konusu süreçte sözleşmesi devam eden oyuncu ile resmiyet dışı bir görüşme ve adım ima edilmeye çalışıldığı gibi söz konusu dahi değildir.

Şehmus Hazer, şartların oluşması halinde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın EuroLeague planlarında olan, Milli Takımımızın geleceği olarak gördüğümüz kıymetli bir oyuncudur. Bu ve benzeri karşılığı olmayan gündemlerin parçası yapılması doğru değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş Icrypex'in 22 yaşındaki milli basketbolcusu Şehmus Hazer, Fenerbahçeli Yönetici Sertaç Komsuoğlu'yla yemekte bir araya geldiği öne sürülmüştü.

Siyah beyazlı formayla bu sezon 33 maçta görev alan ve performansıyla A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri kadrosunda yer alan Şehmus Hazer'in sarı lacivertli yöneticiyle yemek yediği görüntüler, spor dünyasının en çok konuşulan konularından olmuştu.

ANADOLU EFES DE İSTİYOR

Şehmus Hazer'in, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Anadolu Efes tarafından da istendiği ve genç oyuncu için siyah beyazlı kulüple bonservis pazarlığı yapıldığı haberleri gündeme gelmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: GÖRÜŞMEDEN HABERİMİZ YOK

Beşiktaş kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus Hazer'in, Komsuoğlu ile yaptığı görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberinin olmadığı ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş Basketboldan Sorumlu yöneticisi Umut Şenol açıklamasında "Beşiktaş Basketbolda Hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun." diye konuşmuştu.