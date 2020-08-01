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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Junior Fernandes sürprizi!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Junior Fernandes sürprizi!
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Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde takımın başına geçecek olan Erol Bulut, Başakşehir'in de gündeminde olan Alanyaspor'dan öğrencisi Junior Fernandes'i Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor...

Fenerbahçe'den Junior Fernandes sürprizi! Süper Lig'de yeni sezona Erol Bulut yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, 45 yaşındaki teknik adamın raporlarıyla girişimlerini sürdürüyor. Erol Bulut'un eski öğrencilerini sarı-lacivertli takıma getirmek istediği ifade ediliyordu. Fernandes ile Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği belirtiliyordu.

A Spor'da yer alan habere göre ise Junior Fernandes için harekete geçildi. Alanyaspor ile olan sözleşmesi 4 Ağustos'ta bitecek olan Şilili kanat geçtiğimiz sezon 38 maçta 12 gol 8 asistlik katkı yaptı.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçeden Junior Fernandes sürprizi

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