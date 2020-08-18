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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 08:59,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'den Galatasaraylı Feghouli'ye teklif

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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'den Galatasaraylı Feghouli'ye teklif
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Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen Feghouli'ye dikti.

Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Feghouli'nin geleceği merak konusu oldu. Sarı kırmızılı yönetim onun sözleşmesinde indirime gitmesini isterken yıldız futbolcu ise buna yanaşmadı.

Cezayir basını, Feghouli'nin alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğunu yazsa da Galatasaray Başkanı Mustafa
Cengiz bunu net bir dille reddetti.

FENERBAHÇE'DEN 2 YILLIK SÖZLEŞME
Bu arada Fenerbahçe'nin de Galatasaray'dan ayrılmanın eşiğine gelen Feghouli için harekete geçtiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldız için iki yıllık sözleşme önerdiği bildirildi.

Sarı-lacivertli takımla birlikte bazı Katar kulüplerinin de Feghouli transferinde devrede olduğu yazılıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan Sofiane Feghouli, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. (Ajansspor)

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçeden Galatasaraylı Feghouliye teklif

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