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Haber Giriş: 28.07.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Felipe Caicedo bombası!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Felipe Caicedo bombası!
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Yeni sezon öncesi transfere ağırlık veren Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen Felipe Caicedo'yu gündemine aldığı belirtildi.

Takımda büyük değişiklikler yapacak Fenerbahçe, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı. Süper Lig'de bu sezon gol yollarında Vedat Muriqi'nin ayağına bakan Fenerbahçe, yeni sezonda daha güçlü ve alternatifli bir forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Sarı-lacivertli ekibin ilgilendiği oyunculardan birinin de Lazio'nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, Serie A'da bu sezon 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çeken Caicedo'nun menajeri ile temasa geçerek nabız yokladığı belirtildi.

Espanyol'dan 2017 yılında Lazio takımına gelen 31 yaşındaki oyuncunun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak başkent ekibinin forvete yapacağı yeni takviyeler nedeniyle Caicedo'yu gözden çıkaracağı ifade edildi.

Manchester City, Malaga, Espanyol ve Lokomotif Moskova gibi tanınmış kulüplerde görev yapan tecrübeli forvet için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durması bekleniyor. (Fotomaç)

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçeden Felipe Caicedo bombası

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