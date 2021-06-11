Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den eski yıldızına teklifi! Samatta'nın yerine...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'i transfer etmek istediği belirtildi. Gana basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Swansea ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 31 yaşındaki futbolcu için yüksek maaşlı bir teklif yapacak.

Samatta'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ayew'i yeniden takıma kazandırmak istediği yazıldı.

2018/19 sezonunu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Andre Ayew'in yeniden Fenerbahçe'ye dönebileceğinin ifade edildiği haberde Ganalı futbolcu ile Celtic'in de ilgilendiği belirtildi.

Ayew, Fenerbahçe'de geçirdiği sezonda toplam 38 resmi maça çıkmış, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Championship'te Swansea formasıyla 43 maçta 16 gol 4 asistlik performans yakaladı.

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