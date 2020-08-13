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Haber Giriş: 13.08.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den çift bomba! Mauricio Lemos'tan sonra Steven Caulker...

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den çift bomba! Mauricio Lemos'tan sonra Steven Caulker...
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Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı. Uruguaylı savunmacının imza atmasının ardından rota hemen teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'a dönecek. Fenerbahçe eğer, İngiliz yıldızı da bitirirse stoper krizi sona erecek.

Şu ana kadar transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe durmak bilmiyor.

Sarı-Lacivertliler özellikle son iki sezonda büyük sorun yaşanan stoper bölgesine takviye yapmak için atağa kalktı. Yönetim, Las Palmas formasını giyen Mauricio Lemos ile her konuda anlaşma sağladı.

SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ

İspanyol kulübünden de transferle ilgili resmi açıklama geldi. Başkan Miguel Angel Ramirez Alonso, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Mauricio Lemos için Las Palmas'a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Sarı-Lacivertli yönetim Uruguaylı futbolcuyu aldıktan sonra da frene basmayacak.

BULUT ONU ISRARLA İSTİYOR

Rota hemen teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'a dönecek. Fenerbahçe eğer, İngiliz yıldızı da bitirirse stoper krizi sona erecek. (Takvim)

 

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçeden çift bomba Mauricio Lemostan sonra Steven Caulker...

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