Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı golcüyü sonunda buldu... Boupendza bombası!

Geçtiğimiz sezonun son 10 haftasında Erol Bulut'u göndererek Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren Fenerbahçe, sezonu 3. bitirdi ve Emre Belözoğlu ile de yollarını ayırdı. Uzun süren teknik direktör arayışlarından sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Ali Koç, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor.

Son yıllarda birçok santrfor transferi yapan ancak aradığı katkıyı bir türlü bulamayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadrosunda net bir golcü arıyor.

BOUPENDZA ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

Şampiyonluk hedeflediği sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü sonunda buldu. Sabah'ın haberine göre uzun bir süredir Hataysporlu Aaron Boupendza için uğraşan sarı-lacivertliler, transferi büyük ölçüde bitirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay vermesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi, Gabonlu oyuncu ve menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi. Gerçekleşen zirvede sözleşmenin detayları masaya yatırılırken, birkaç pürüz dışında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

HATAYSPOR'A 5 MİLYON EURO VE TAKAS TEKLİFİ

Hatayspor'a 5 milyon Euro ve takastan oluşan bir teklif sunan sarı-lacivertliler, transferi hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulanan 24 yaşındaki oyuncu, ligde geride bıraktığımız sezon 22 golle kral olmuştu.

MESUT ÖZİL HAYRANI

Daha önce yaptığı açıklamada Mesut'a hayran olduğunu söyleyen Boupendza için Rus kulübü Krasnodar, devre arasında 8 milyon Euro teklif etmiş ancak transfer son anda iptal olmuştu.