Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bir dev satış daha! Arda Güler'in ardından Attila Szalai de gidiyor

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Arda Güler’i 20+10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’e satan Fenerbahçe, bir yıldızına daha veda etmek üzere... Sarı lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai’nin, Alman ekibi Union Berlin’e transfer olması artık an meselesi... Bundesliga’da sezonu 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Union Berlin, Szalai için Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.

PAZARLIK 7.5 MİLYON EURO’DAN BAŞLADI

İlk olarak 7.5 milyon Euro teklif eden Alman kulübü, ret cevabı alması üzerine bu rakamı 10 milyon Euro’ya çıkardı. Fenerbahçe yönetimi bunu da geri çevirince teklif 13 milyon Euro’ya çıktı. Sarı lacivertliler 15 milyon Euro talep ederken, Union Berlin’in 14 milyon Euro önerip transferi bitirmesi bekleniyor. Szalai konusunda görüşlerini başvurduğumuz Fenerbahçe Kulübü’nden bir yetkili, “İki kulübün bir rakamda buluşması an meselesi” dedi.

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OCAK 2021’DE 2.2 MİLYON ’YA ALINDI

Macarıstan’ın Nemzeti Sport gazetesi de 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine Union Berlin’de devam edeceğini yazdı. Szalai’nin bu teklifi kabul etmesinde, Union Berlin’in Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasının önemli rol oynadığı belirtildi. Ocak 2021’de 2.2 milyon Euro’ya alınan Macar futbolcunun, Şampiyonlar Ligi’nde kendini gösterip daha büyük bir transfer yapmayı hedeflediği için Union Berlin’e evet dediği kaydedildi.

Attila Szalai’NiN FENERBAHÇE KARNESi

ORGANiZASYON MAÇ GOL ASiST

Süper Lig 84 6 4

Türkiye Kupası 9 - -

Avrupa Ligi 12 - -

Avrupa Ligi Eleme 8 - -

Konferans Ligi 2 - -

Ş.Ligi Eleme 2 1 -

TOPLAM: 117 7 4