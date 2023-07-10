×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den bir dev satış daha! Arda Güler'in ardından Attila Szalai de gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Attila Szalai
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeden bir dev satış daha Arda Gülerin ardından Attila Szalai de gidiyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Arda Güler’in ardından Macar stoper de Avrupa’ya transfer oluyor. Bundesliga’yı 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Alman ekibi, Szalai için yaptığı pazarlıkta 13 milyon Euro’ya kadar çıktı. Union Berlin, Fenerbahçe’nin 15 milyon Euro istediği Macar futbolcunun transferini 14 milyon Euro’ya bitirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Arda Güler’i 20+10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’e satan Fenerbahçe, bir yıldızına daha veda etmek üzere... Sarı lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai’nin, Alman ekibi Union Berlin’e transfer olması artık an meselesi... Bundesliga’da sezonu 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Union Berlin, Szalai için Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Zenite penaltılarda kaybetti / Maç sonucuFenerbahçe, Zenit'e penaltılarda kaybetti / Maç sonucuHaberi görüntüle

PAZARLIK 7.5 MİLYON EURO’DAN BAŞLADI

İlk olarak 7.5 milyon Euro teklif eden Alman kulübü, ret cevabı alması üzerine bu rakamı 10 milyon Euro’ya çıkardı. Fenerbahçe yönetimi bunu da geri çevirince teklif 13 milyon Euro’ya çıktı. Sarı lacivertliler 15 milyon Euro talep ederken, Union Berlin’in 14 milyon Euro önerip transferi bitirmesi bekleniyor. Szalai konusunda görüşlerini başvurduğumuz Fenerbahçe Kulübü’nden bir yetkili, “İki kulübün bir rakamda buluşması an meselesi” dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasarayın transfer yarışı Szymanski, Paredes ve Zaha...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı! Szymanski, Paredes ve Zaha...Haberi görüntüle

OCAK 2021’DE 2.2 MİLYON ’YA ALINDI

Macarıstan’ın Nemzeti Sport gazetesi de 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine Union Berlin’de devam edeceğini yazdı. Szalai’nin bu teklifi kabul etmesinde, Union Berlin’in Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasının önemli rol oynadığı belirtildi. Ocak 2021’de 2.2 milyon Euro’ya alınan Macar futbolcunun, Şampiyonlar Ligi’nde kendini gösterip daha büyük bir transfer yapmayı hedeflediği için Union Berlin’e evet dediği kaydedildi.

Attila Szalai’NiN FENERBAHÇE KARNESi

ORGANiZASYON MAÇ GOL ASiST

Süper Lig 84 6 4
Türkiye Kupası 9 - -
Avrupa Ligi 12 - -
Avrupa Ligi Eleme 8 - -
Konferans Ligi 2 - -
Ş.Ligi Eleme 2 1 -
TOPLAM: 117 7 4

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Attila Szalai

BAKMADAN GEÇME!

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık