Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Başakşehir'e Santon çalımı! Mourinho istemeyince...

Spor Arena Dış Haber - Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni iddia İtalya'dan geldi.

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirerek dikkatleri üzerine çeken Roma kadroda büyük revizyona gitmeye hazırlanırken, birçok futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Serie A ekibinin yollarını ayırmayı planladığı isimlerden olan Davide Santon'a birçok kulüp talip olurken Fenerbahçe'nin de tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

30 yaşındaki sağ bek için nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin yanı sıra başka Türk takımlarının da Santon'la ilgilendiği ifade edildi.

BAŞAKŞEHİR DE İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde yine İtalyan basınında çıkan haberde, Davide Santon ile Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği yazılmış ve turuncu-lacivertli kulübün 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedilmişti.

2022 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunan Santon'u Mourinho'nun da kadroda düşünmediği ve transferine onay verdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Roma'da 12 maçta süre alan Davide Santon, gol ya da asist katkısı yapamadı.

MOURINHO YENİ TAKIM KURACAK

İtalyan ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho'nun takımdaki birçok isimle yollarını ayıracağı belirtildi.

Trabzonspor'a transfer olan Bruno Peres'in yanı sıra Mirante ve Juan Jesus ile de yollarını ayıran Roma'da ayrılıkların devamı da gelecek.

Serie A ekibi bu 3 futbolcunun yanı sıra; Javier Pastore, Federico Fazio, Carles Perez, Gonzalo Villar, Diawara, Florenzi, Robin Olsen, Justin Kluivert, Steven N'Zonzi, Ante Coric, Antonucci gibi isimlere de veda edecek.

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