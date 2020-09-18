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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese'ye imza attı!
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Haber Giriş: 18.09.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese'ye imza attı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan, Udinese'ye imza attı!
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Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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