Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici, Galatasaray'dan haber bekliyor

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Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün transfer gündemine gelen Mehmet Ekici'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ankaragücü ile transfer görüşmesi yapan Ekici, Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI DA AÇIKLAMIŞTI

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili olarak oyuncunun sağlık raporlarının incelediğini açıklamıştı. Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. (Ajansspor)

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