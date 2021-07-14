Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu! Galatasaray iddiası...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve dün yapılan resmi açıklamayla Sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor oluyor. TRT Spor'un haberine göre Gökhan Gönül, Karadeniz ekibiyle her konuda anlaşma sağladı.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve Karadeniz ekibi ile 1 yıllık sözleşme yapacağı aktarıldı.

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı Lacivertli formayla 22 maçta forma çıktı ve 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

"GALATASARAY TEKLİF YAPTI" İDDİASI

Gökhan Gönül'e Galatasaray'ın da teklif yaptığı ancak deneyimli futbolcunun tercihini Rizespor'dan yana kullandığı iddia edildi.

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