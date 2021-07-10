Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'den Andriy Yarmolenko hamlesi! Tatili bitince...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andriy Yarmolenko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna basını, oyuncunun sarılacivertlilerle her konuda anlaştığını ve işin imza aşamasına geldiğini yazdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Ancak F.Bahçe'de kulüp kaynakları, henüz oyuncuyla görüşmelerin başlamadığını bildirdi. Ukraynalı'nın durumunu yakından takip eden sarılacivertliler, resmi adım atmak için bekliyor.

Yarmolenko şu an ailesiyle Karadağ'da tatilde. Transferiyle ilgili kararını tatil dönüşü verecek. Durumunun netleşmesinin ardından da Fenerbahçe yönetimi, hemen harekete geçecek.

DAVID MOYES'İN OYUN PLANINA UYMUYOR

West Ham forması giyen oyuncu için İngiltere'den gelen bilgiler, takımından çok yüksek ihtimalle ayrılacağı yönünde. 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Ada ekibine transfer olan 31 yaşındaki futbolcunun, 1 yıllık sözleşmesi kaldı. West Ham United Teknik Direktörü David Moyes, Yarmolenko'yu kendi oyun planı için yeterince hızlı olmadığı gerekçesiyle fazla kullanmıyor.