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Futbol
Haber Giriş: 26.05.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! Ali Koç...

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! Ali Koç...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! "Gelecek sezon için takımın yüzde 70’i hazır" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kalan yüzde 30 için kurmaylarıyla gaza bastı. Beşiktaş’la sözleşme uzatmayan Vincent Aboubakar’la geçtiğimiz günlerde masaya oturuldu ve pazarlıklar başladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, "Gelecek sezon için takımın yüzde 70’i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız" demişti. İşte bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı. Fanatik'in haberine göre Kanarya, Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşüldüğü bildirildi. Eğer geçen sezon Kara Kartal’la 1 maç daha oynasaydı kontratı otomatik olarak uzayacak Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.

Beşiktaşla sözleşme yenilemeyen Vincent Aboubakarın yeni rotası La Liga olabilir
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen Vincent Aboubakar'ın yeni rotası La Liga olabilir

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