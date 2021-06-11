Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe'de Zanka'ya sürpriz talip!

2019-20 sezonunun başında Fenerbahçe ’ye transfer olan Danimarkalı oyuncu sadece 6 ay Sarı-Lacivertli formayı giymişti. Önce Düsseldorf’a, geçen sezon ise Kopenhag’a kiralanan Zanka, yine kadroda düşünülmüyor. Fanatik'in haberine göre EURO 2020 için Danimarka Milli Takımı’nda bulunan 31 yaşındaki savunmacıya Preston talip oldu.

İngiltere Championship’te mücadele eden Lacivert-Beyazlılar’ın Fenerbahçe’ye teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Tecrübeli stoper için Kopenhag’ın da devrede olduğu ve bu iki takımın transfer döneminde Zanka için rekabet edecekleri öne sürüldü.

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