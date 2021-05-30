Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de yine yeniden Vedat Muriqi

Spor Arena / Süleyman ARAT - Kadrosundaki forvetlerden bu sezon istediği verimi alamayan Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in sarı lacivertli ekibe döneceği yolundaki dedikodular, yıldız oyuncunun menajer değişikliğiyle yepyeni bir boyut kazandı. Kosovalı futbolcunun Haluk Canatar’dan ayrılarak Mirsad Türkcan’ın sahibi olduğu FutureBall’a geçmesi ‘Acaba bu, Fenerbahçe’ye dönüşünün işaret fişeği mi?’ sorularını akla getirirken İtalya kaynakları ise bu ihtimalin şimdilik ‘sıfır’ olduğunu belirttiler.

Süper Lig’e dönmeye sıcak bakıyor

Mirsad Türkcan şu anda Fenerbahçeli futbolculardan Ozan Tufan’ın da menajerliğini yapmakta. Türkcan’la dört gün önce anlaşan Vedat Muriç’in neden menajer değişikliğine gittiği bilinmezken, işin içinde sarı lacivertli eski basketbolcunun olması, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye dönme dedikoduları yeniden alevlendirdi. Eylül 2020’de transfer olduğu Serie A ekibi Lazio’da aradığını bulamayan Vedat Muriç’in Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak bakmasına rağmen bu buluşma zor gibi gözüküyor.

Serie A’da bir takıma kiralanabilir

Serie A’da bu sezon 27 maçta şans bulan ancak bunların sadece 7’sine ilk 11’de başlayıp 1 gol atabilen, kupada da 1 kez fileleri sarsan Muriç’in performansından memnun olmayan İtalyan kulübünün yetkilileri kadrolarına bir santrfor katmayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak 17.5 milyon Euro+bonuslar ödenerek alınan bir oyuncunun, piyasasını öldürmek istemeyen Lazio yetkililerinin Muriç’e yeniden bir çıkış yakalama fırsatı sunmak için Seri A’da bir takıma kiralamayı planladıkları öğrenildi.

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