Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ilk transferini İtalyanlar duyurdu! Napoli'den...

Fenerbahçe'nin, son olarak Napoli forması giyen ve şu anda boşta olan Elseid Hysaj ile ilgilendiği belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; 27 yaşındaki başarılı savunmacı için ayrıca Almanya'dan ve İtalya'dan pek çok takımın takipte olduğu bildirildi. Arnavut futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmesi halinde yeni teknik direktörün adeta jokeri olacak.

Hem sağda hem solda

Asıl mevkisi sağ bek olan Arnavut futbolcu, sol bekte de forma verilmesi halinde başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Bu arada Napoli ile mukavelesi sona eren Hysaj'ın, kesin bir şekilde sözleşmesini uzatmayacağını yönetime bildirdiği öğrenildi. Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 359 maçta 3 gol ve 13 asistlik katkı vermişti.