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Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için Leicester City kancası!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için Leicester City kancası!
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İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye talip oldu.

Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester'ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçede Vedat Muriqi için Leicester City kancası

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