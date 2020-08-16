Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Lamos, Giuliano, Cisse

Genç teknik adam kampa kadar takıma bir stoper dahil edilmesini isterken, kanatlar ve forvet arkası pozisyonları için nihayi kararını Topuk Yaylası kampında vereceği öğrenildi.

YOLA SADIK-SERDAR AZİZ’YE ÇIKILACAK

Elinde bulunan defans oyuncuları arasında stoper mevkiinde alternatifsiz durumdaki Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’i yanyana oynatan Erol Bulut, Zanka hakkındaki son kararını da Topuk Yaylası kampında vereceği öğrenildi.

MAURICIO LAMOS KAMP SONRASINA KALABİLİR

Fenerbahçe’nin transfer etmek için görüşmelere başladığı Las Palmas’ın 24 yaşında, 1.87 boyundaki Uruguay asıllı stoperi Murıcıo Lamos’un kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi olması transferi zora sokan etkenlerden biri olarak göze çarpıyor. Limit aşımı yüzünden mali sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler her transfer hamlesini bu nedenle çok dikkatli adımarla gerçekleştirmeye çalışıyor.

GIULIANO YUVAYA DÖNEBİLİR

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübüyle sorun yaşayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Giuliano’nun yeniden sarı lacivertli formayı giyebileceği de en çok konuşulan transfer hamlelerinden biri olarak yerini aldı. Beş aydır kulübünden maaş alamadığı gerekçesiyle FIFA’ya şikayet yaptığı menajeri tarafından açıklanan 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara yeni sezononda sarı lacivertli formayı giyebilir.

EN HESAPLI GOLCÜ CİSSE

İki yıldır Süper Lig’de oynayan ve 58 maçta 38 gol atan Papiss Cisse’nin henüz bir takımla anlaşmaması Fenerbahçe’ye yakın olarak yorumlandı. Vedat Muriç’in Lazio transferinin gerçekleşmesinden sonra Senegalli yıldızın Fenerbahçe ile anlaşması bekleniyor. 35 yaşında olmasına ragmen gol yollarında çok etkili olan Cisse’nin yakın arkadaşı Demba Ba’nın geçen yıl gösterdiği performansın bir benzerini Fenerbahçe’de göstermek için çok istekli olduğu da edinilen bilgiler arasında.

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