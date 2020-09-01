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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oluyor
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oluyor

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oluyor
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıra ayrılıklara geldi. Ayrılacak ilk ismin Tolgay Arslan olması bekleniyor...

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın geleceği şekillenmeye başlıyor. Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre Tolgay, Türk teknik direktör Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Hannover 96 ile görüşmelere başladı.

Kenan Koçak'ın Tolgay ile görüştüğü ve futbolcuyu kadroda görmek istediğini belirttiği ifade edildi.

FENERBAHÇE İZİN VERDİ

Fenerbahçe'nin de Alman ekibine Tolgay ile görüşmesine izin verildiği belirtilirken transferde tek engel olarak Tolgay Arslan'ın maaşı gösterildi.

Sarı lacivertli ekipten 2 milyon euro maaş alan Tolgay'ın Hannover'den de bu seviyede bir maaş talep ettiği belirtildi.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçede Tolgay Arslanın yeni takımı belli oluyor

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