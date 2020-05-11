MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Titi sesleri!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Titi sesleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 08:36,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Titi sesleri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Titi sesleri!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Göztepe ile sözleşmesini sezon sonu noktalamaya hazırlanan Brezilyalı stoper Titi, transfer için Fenerbahçe'ye göz kırpıyor.

Fenerbahçe, stoper için yurt içinden sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Titi ile ilgileniyor.

2018'den bu yana sarı-kırmızılıların formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon sonunda sözleşmesini tamamlıyor. Titi'nin sözleşmesinde 1 yıllık daha opsiyon bulunduğu, ancak Brezilyalı oyuncunun Göztepe kulübünden izin isteyerek opsiyonu devreden çıkarıp Fenerbahçe'ye imza atacağı bildirildi.

Daha önce Kasımpaşa ve Bursaspor formaları giyen Titi, büyük takımda oynama amacını gerçekleştirmek istiyor. Göztepe cephesi ise bu transferde halen umutlu.

Titi'nin kendilerine söz verdiğini ifade eden Göztepeli yöneticiler "Bizimle görüşmeden ayrılmayacak. Biz masaya oturup anlaşmak için şartları konuşacağız" ifadelerini kullandılar. (Sabah)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle