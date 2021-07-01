Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de stoper sayısı 7'ye çıktı! Göbekteki ikili kim olacak?
Caulker'ın transferiyle birlikte sarı lacivertlilerde stoper sayısı 7'ye çıktı. Szalai, Zanka, Marcel Tisserand, Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz’li listeye Coulker da eklenirken mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.
Spor servisi / Süleyman ARAT- F.Bahçe’de Caulker’ın da alınmasıyla takımdaki stoper orijinli oyuncu sayısı 7’ye çıkarken; kimin gidip geleceği, defansın göbeğindeki ikilinin kim olacağı merak konusu.
Szalai, Zanka, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar Aziz ve Caulker’la sayı 7’ye yükseldi. Mevcut kadrodaki 6 ismin sözleşmesi devam ediyor.
SAVUNMA BÖLGESiNDE iLK YOLCULAR LEMOS VE ZANKA
Listede yolların ayrılma ihtimali en güçlü isimler Lemos ve Zanka olarak öne çıkarken, yabancı kuralı yüzünden Sadık’ın satılmayıp kiraya verilmesi, performansına göre önümüzdeki yıl sözleşme yenilenmesi bekleniyor.
Beklerde, sol stoperde ve gerekirse ön liberoda oynayabilen Tisserand’ın kalma ihtimali yüksek. Szalai’nin satılmaması durumunda Caulker’in Serdar Aziz’le forma rekabeti yaşaması bekleniyor.