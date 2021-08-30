Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Steven Caulker'ın geleceği netleşiyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ın yeni takımı netleşiyor.

Ajansspor'un haberine göre; Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, Steven Caulker ile görüştü ve Gaziantep'e transferi için ikna etti.

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, Vitor Pereira göreve başlamadan önce transfer edilmiş ancak Portekizlim teknik adamın takımın başına geçmesiyle satış listesine konmuştu.