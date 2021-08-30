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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Steven Caulker'ın geleceği netleşiyor! Yeni takımı...
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 09:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Steven Caulker'ın geleceği netleşiyor! Yeni takımı...

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Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Steven Caulker'ın geleceği netleşiyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ın Gaziantep FK ile anlaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ın yeni takımı netleşiyor.

Ajansspor'un haberine göre; Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, Steven Caulker ile görüştü ve Gaziantep'e transferi için ikna etti.

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, Vitor Pereira göreve başlamadan önce transfer edilmiş ancak Portekizlim teknik adamın takımın başına geçmesiyle satış listesine konmuştu.

 

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