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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrılıyor!

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş yol ayrımında.

Sezon başında büyük umutlarla Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş, beklenen futbolu bir türlü ortaya koyamamıştı.

Fanatik'in haberine göre 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yüksek ihtimalle seçimden sonra yolların ayrılacağı öğrenildi. Sinan için özellikle Anadolu kulüplerinden teklif olduğu da gelen haberler arasında.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçede Sinan Gümüş ile yollar ayrılıyor

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