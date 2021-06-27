Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrılıyor!

Sezon başında büyük umutlarla Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş, beklenen futbolu bir türlü ortaya koyamamıştı.

Fanatik'in haberine göre 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yüksek ihtimalle seçimden sonra yolların ayrılacağı öğrenildi. Sinan için özellikle Anadolu kulüplerinden teklif olduğu da gelen haberler arasında.

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