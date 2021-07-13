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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Samatta'nın geleceği Vitor Pereira'nın ellerinde
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Samatta'nın geleceği Vitor Pereira'nın ellerinde

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Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Samatta'nın geleceği Vitor Pereira'nın ellerinde

F.Bahçe’de geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta yeni sezon öncesi belirsizlik yaşıyor.

Spor Arena - Önce Serdar Dursun transferi, ardından da yönetimin santrafor arayışını sürdürdüğü haberleriyle sarsıldığı gözlenen Tanzanyalı golcü, buna karşın Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürmekte.

Samatta’nın, aldığı ücretin yüksek olması nedeniyle başka kulübe transferi zorlaşırken Vitor Pereira’nın golcü ismi hazırlık maçlarında gördükten sonra net kararını vermesi bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçede Samattanın geleceği Vitor Pereiranın ellerinde

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