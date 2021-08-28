Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sağ beke yeni aday: Fabricio Bustos
Sağ beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı: Fabricio Bustos.
Fenerbahçe, Arjantin ekibi Independiente forması giyen kanat oyuncusu Fabricio Bustos’u transfer etmek istiyor.
Vole'nin haberine göre 25 yaşındaki sağ bekin menajeriyle transfer görüşmesi gerçekleştirilecek. Arjantinli Fabricio Bustos ile Palmeiras ve Valencia'nın da ilgilendiği ortaya çıktı.
Boyu 1,67 olan ve 3-5-2 dizilişinde kanat beki olarak da forma giyebilen Bustos'un Independiente ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.