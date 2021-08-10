Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararını verdi!

Fenerbahçe yönetiminin satarak transfer bütçesini rahatlatmak istediği Ozan Tufan için İspanya'dan ve Rusya'dan tekliflerin olduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira tarafından hazırlık maçlarında yedek bekletilen Ozan'ın ise Premier Lig'e gitmek istediği bu yüzden gelen tekliflere soğuk baktığı belirtildi.

Ozan'ın bu ısrarında, yakın arkadaşı Çağlar Söyüncü ile aynı ligde yer almak istediğinin etkili olduğu belirtildi.