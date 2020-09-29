Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Michael Frey kiralandı!
Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 29, 2020
İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz. pic.twitter.com/Y9H72UqW5M
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