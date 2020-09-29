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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Michael Frey kiralandı!
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Futbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 21:06 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Michael Frey kiralandı!

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Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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