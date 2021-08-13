MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberİ: Fenerbahçe'de Mame Thiam'a bir talip daha! Başkanlar görüştü...
GeriFutbol Son dakika transfer haberİ: Fenerbahçe'de Mame Thiam'a bir talip daha! Başkanlar görüştü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberİ: Fenerbahçe'de Mame Thiam'a bir talip daha! Başkanlar görüştü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberİ: Fenerbahçe'de Mame Thiam'a bir talip daha! Başkanlar görüştü...

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Mame Thiam'a Antalyaspor ve Göztepe'nin ardından Sivasspor da talip oldu. İki kulüp başkanı, transfer için görüştü.

Fenerbahçe'de forma giyen ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Mame Thiam'a bir talip daha çıktı.

Ajansspor'un haberine göre Demir Grup Sivasspor, sarı-lacivertli takımda forma giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Senegalli forvet Mame Thiam'ı kadrosuna katmak istiyor. 

Kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, 28 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğü ve oyuncuyu resmen istediği belirtildi.

Thiam ile bir diğer Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Göztepe'nin de ilgilendiği biliniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi