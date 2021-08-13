Son dakika transfer haberİ: Fenerbahçe'de Mame Thiam'a bir talip daha! Başkanlar görüştü...

Fenerbahçe'de forma giyen ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Mame Thiam'a bir talip daha çıktı.

Ajansspor'un haberine göre Demir Grup Sivasspor, sarı-lacivertli takımda forma giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Senegalli forvet Mame Thiam'ı kadrosuna katmak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, 28 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğü ve oyuncuyu resmen istediği belirtildi.

Thiam ile bir diğer Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Göztepe'nin de ilgilendiği biliniyor.