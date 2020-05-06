Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya Lyon kancası!

Liglerin sonlandırdığı Fransa’da sezonu yedinci olarak bitiren Lyon, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı.

Alınan bilgiye göre Lyon’un, Marsilya’dan Fenerbahçe’ye sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Luiz Gustavo için harekete geçtiği öğrenildi.

Sezon durmadan önce Kanarya’nın en iyi oyuncularından biri olan Gustavo’yu Fenerbahçe’nin kolay kolay bırakacağı düşünülmüyor. Ancak Fransız ekibinin, maddi anlamda iyi bir teklif yapacağı konuşuluyor. (Fanatik)





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