Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Kolasinac kararı! Tarih belli oldu...

Fenerbahçe , Boşnak yıldızla 3 senelik ön anlaşma yapıp beklemeye geçmişti.

Arsenal, bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. İngiliz ekibi, tazminat vererek göndermeye çalıştığı Kolasinac için şimdi az da olsa bonservis koparma peşinde.

Ancak başarılı savunmacının başka talibi olmaması nedeniyle Sarı Lacivertliler bu transferde aceleci davranmıyor.

31 Ağustos’ta İngiltere dahil Avrupa’nın büyük liglerinde transfer dönemi bitecek. Türkiye’de ise 8 Eylül’e kadar devam edecek.

Arsenal bu tarihe kadar ya oyuncuyu serbest bırakacak ya da senelik 5.5 milyon Euro’luk maaşını ödemek zorunda kalacak.