Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Kemal Ademi gelişmesi! Ayrılık...

Fenerbahçe’nin geride kalan sezonun başında transfer ettiği Kemal Ademi, büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. 25 yaşındaki forvet sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Karagümrük’te geçirdi ancak orada da bekleneni veremedi.

Sarı-Lacivertliler, Ademi’yi kadroda düşünmüyor. Fanatik'in haberine göre menajeriyle yapılan görüşmede, İsviçreli forvete takım bulunması istendi. İsviçre’den talipleri olduğu öğrenilen 1.98 metrelik forvetin ülkesine dönmesi bekleniyor.

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