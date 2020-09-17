Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Jailson, Çin kulübü Dalian Pro'ya transfer oldu

A Spor'da yer alan habere göre, transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Jailson'u Çin ekibi Dalian Pro'ya 5 milyon dolar bonservis bedeliyle sattı.

Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un için anlaşma gereği eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak.

Fenerbahçe yaptığı 12 transferden sadece Tisserand ve Lemos için bonservis ödemişti.