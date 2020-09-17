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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Jailson, Çin kulübü Dalian Pro'ya transfer oldu
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Haber Giriş: 17.09.2020 - 20:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Jailson, Çin kulübü Dalian Pro'ya transfer oldu

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Jailson, Çin kulübü Dalian Pro'ya transfer oldu
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Fenerbahçe, Jailson için Çin ekibi Dalian Pro ile 5 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

A Spor'da yer alan habere göre, transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Jailson'u Çin ekibi Dalian Pro'ya 5 milyon dolar bonservis bedeliyle sattı.

Düzenli bir şekilde forma giymek isteyen Jailson’un için anlaşma gereği eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak.

Fenerbahçe yaptığı 12 transferden sadece Tisserand ve Lemos için bonservis ödemişti.

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