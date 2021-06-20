Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de ikinci ayrılık! Frey'den sonra...

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertliler ilk olarak Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

Serdar'ın transferi sonrası İsviçreli golcüsü Michael Frey ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de ikinci ayrılık Uruguyalı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'la yaşanabilir.

Takvim'de yer alan habere göre Frey'in Antwerp'e bonservisiyle satılmasının ardından Lemos'a gelen teklifler masaya yatırıldı. Las Palmas ve Rizespor öne çıkan kulüpler oldu. Fenerbahçe'nin önceliği ise satışı gerçekleştirmek. Kiralama ise son seçenek.

Kariyerine Uruguay'ın Defensor takımında başlayan 25 yaşındaki Mauricio Lemos sırasıyla Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo ve Fenebahçe formaları giydi. Sarı-lacivertli takımda istenen performansı gösteremeyen Lemos, geride bıraktığımız sezon 10 maça çıkabildi.

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