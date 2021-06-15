Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör adayı 3'e indi! Favori Favre ama ters köşe ihtimal...

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un son basın toplantısında 21 Haziran’dan önce yeni teknik direktörün adının açıklanacağını ifade etmesinden sonra teknik adam listesi 3’e indi. Yönetiminin ilk hedef olarak belirlediği Lucien Favre’yi ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. 2. kuvvetli aday geçen yıl anlaşmanın eşiğine gelinen Zlatko Dalic. İki teknik adamın olmaması durumunda ise B planı olarak Christoph Daum’un bekletildiği öğrenildi.

FAVRE’NiN TALiBi ÇOK

Favre’yi başkan Ali Koç’un çok doğru bir seçim olarak gördüğü ve Mesut Özil’e de danışarak kararını olgunlaştırdığı öğrenildi. Avrupa’nın 5 büyük liginden teklif bekleyen ve bu yüzden F.Bahçe’den düşünme payı isteyen Favre’nin maliyetinin 3-3,5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Favre’yi ikna için büyük bir enerji harcayan yönetim tecrübeli hocadan hafta sonuna kadar kesin kararını bildirmesini bekliyor.

DALİC TEKRAR GÜNDEMDE

Geçen yıl anlaşmanın eşiğine gelinse de EURO 2020’nin ertelenmesi yüzünden Hırvatistan Milli Takımı’nı bırakamayan Dalic olmayınca, hoca Erol Bulut olmuştu. Önceki gün İngiltere’ye kaybeden Hırvatistan’ın EURO 2020’den elenmesi durumunda Dalic’in isminin yeniden ön plana çıkması tahmin ediliyor. Daralan sürede Favre ve Dalic olmazsa rotanın Daum’a çevrileceği de edinilen bilgiler arasında.

YANAL SONRASI DA ADAYDI

F.Bahçe’de 2019-20 sezonunda Ersun Yanal’ın ayrılması sonrası temaslarda bulunulan Daum’dan son anda vazgeçilmiş ve Tahir Karapınar’da karar kılınmıştı. Ücretinin daha uygun olması, Türk futbolunu tanıması, Samandıra’da Ali Koç’un istediği disiplin ve yapılanmayı gerçekleştirecek isim olarak görülmesi nedeniyle Daum ismi de cazibesini korumakta.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...