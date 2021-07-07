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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine o geliyor!

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Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine o geliyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Gökhan Gönül'le yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko'yu gündemine aldı.

Gökhan Gönül'le yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başladı.

HIRVAT YILDIZ KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sabah'ın haberine göre; İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Hırvat futbolcunun kampa yetiştirilmesine çalışılıyor.

Atletico oyuncuyu 5 yıl önce Sassuolo'dan 14 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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