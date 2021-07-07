Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine o geliyor!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Gökhan Gönül'le yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko'yu gündemine aldı.
Gökhan Gönül'le yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başladı.
HIRVAT YILDIZ KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sabah'ın haberine göre; İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Hırvat futbolcunun kampa yetiştirilmesine çalışılıyor.
Atletico oyuncuyu 5 yıl önce Sassuolo'dan 14 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.