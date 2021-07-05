Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı verildi! Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi... Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra 4 sezonluk Beşiktaş macerası yaşayan ve geçen sezon yeniden sarı lacivertli takıma dönen Gökhan Gönül'le yolların ayrılması kararı alındı.

Sarı lacivertli takımla geçen sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazken oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

ANTRENMADA YER ALMADI

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde bugün Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirirken ayrılık kararı alınan Gökhan Gönül idmanda yer almadı.

36 yaşındaki sağ beke Süper Lig'den tekliflerin geldiği belirtilirken Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından önünde iki seçenek bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.

GEÇEN SEZON 21 MAÇTA GÖREV ALABİLDİ

Geçen sezon Süper Lig’de 21 maça çıkan Gökhan Gönül 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli oyuncu 10 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde de 361 karşılaşmada 14 gol atıp 54 asist yaptı.