Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül imzaya kaldı...

Gelecek sezon Erol Bulut yönetiminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de sol bek Filip Novak ile sağ bek Gökhan Gönül konusunda ufak pürüzler kaldı.

Gökhan Gönül ile anlaşan Fenerbahçe'nin ufak pürüzleri de çözmesinin ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Bulut’un eski öğrencisi Steven Caulker ile yapılan görüşmelerde de önemli yol kat edildi. Mert Hakan Yandaş ile de bayram sonrasında sözleşme imzalanması bekleniyor.

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