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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül imzaya kaldı...

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Gökhan Gönül imzaya kaldı...
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Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Gökhan Gönül'ü tekrar kadrosuna katmak üzere...

Gelecek sezon Erol Bulut yönetiminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de sol bek Filip Novak ile sağ bek Gökhan Gönül konusunda ufak pürüzler kaldı.

Gökhan Gönül ile anlaşan Fenerbahçe'nin ufak pürüzleri de çözmesinin ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Bulut’un eski öğrencisi Steven Caulker ile yapılan görüşmelerde de önemli yol kat edildi. Mert Hakan Yandaş ile de bayram sonrasında sözleşme imzalanması bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçede Gökhan Gönül imzaya kaldı...

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