Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Enner Valencia sesleri!
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Enner Valencia'nın transfer edilmesini istediği iddia edildi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Enner Valencia oldu.
TRT Spor'un haberine göre Erol Bulut, Enner Valencia’nın transfer edilmesini istedi. Ekvadorlu forvetin menajerliğini ise Ahmet Bulut aldı.
30 yaşındaki futbolcu son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyiyordu. Şu anda ise bonservisi elinde bulunuyor.
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