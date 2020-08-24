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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Başakşehirli Edin Visca ile görüştü
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Haber Giriş: 24.08.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Başakşehirli Edin Visca ile görüştü

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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Başakşehirli Edin Visca ile görüştü
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Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca ile Etiler’de bir restoranda yemek yedi.

Fanatik'in haberine göre; Emre'nin eski takım arkadaşı ile görüşmesi her ne kadar transfer dedikodularına da yer açsa da bu görüşmenin detaylarına henüz ulaşılamadı.

İkili hatırlanacağı üzere Başakşehir'de birlikte forma giymişlerdi.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçede Emre Belözoğlu, Başakşehirli Edin Visca ile görüştü

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