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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Başakşehirli Edin Visca ile görüştü
Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca ile Etiler’de bir restoranda yemek yedi.
Fanatik'in haberine göre; Emre'nin eski takım arkadaşı ile görüşmesi her ne kadar transfer dedikodularına da yer açsa da bu görüşmenin detaylarına henüz ulaşılamadı.
İkili hatırlanacağı üzere Başakşehir'de birlikte forma giymişlerdi.
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