Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Başakşehirli Edin Visca ile görüştü

Fanatik'in haberine göre; Emre'nin eski takım arkadaşı ile görüşmesi her ne kadar transfer dedikodularına da yer açsa da bu görüşmenin detaylarına henüz ulaşılamadı.

İkili hatırlanacağı üzere Başakşehir'de birlikte forma giymişlerdi.

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