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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Ronaldo sonrası sosyal medyada...

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Son Dakika Transfer Haberi... Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Ronaldo sonrası sosyal medyada...

Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ederken flaş gelişmeler yaşandı. Edinson Cavani'nin sosyal medyadaki hareketi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken Avrupa basınında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de bir kez daha Edinson Cavani iddiaları gündeme geldi. Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olmasının ardından Uruguaylı golcünün takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

İngiliz basın, Cavani'nin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerdiği ileri sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından tecrübeli santrforun sosyal medyadaki hareketi de sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Cavani , Fenerbahçeli bir taraftarın “Come to Fenerbahçe” yazılı hikayesini izleyip takibe alması sosyal medyada çok konuşuldu.

RONALDO SONRASI AYRILIK

Premier Lig yönetmeliği sezon başladıktan sonra değişiklik yapmaya izin vermiyor. 7 numara Cavani'de, 9 numara ise Martial'de bulunuyor. Ronaldo'nun 7 numaralı forma giyebilmesi için Cavani'nin takımdan ayrılması gerekiyor.

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