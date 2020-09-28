Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de Edinson Cavani çılgınlığı! Operasyon sürüyor...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, son olarak forvet hattına Samatta'yı katarken, bir golcüyü daha almanın planlarını yapıyor.

Vedat Muriç'in Lazio'ya satılmasının ardından Enner Valencia ve Samatta ile ileri hattını kuvvetlendiren sarı lacivertliler, yıldız bir golcüyle forvet transferini sonlandırmak istiyor.

PSG'den ayrılan Edinson Cavani ve Porto'nun gözden çıkardığı Ze Luis'le ilgilenen Kanarya'da taraftarların yoğun baskısı sürüyor.

Fenerbahçe taraftarları, henüz bir takımla anlaşamayan Uruguaylı Cavani'yi sosyal medyadan markaja aldı.

Uruguaylı golcünün son Instagram paylaşımının altına gelen yorumlarda birçok sarı-lacivertli taraftarın "Come to Fenerbahçe" yazdığı görüldü.