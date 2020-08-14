KasÄ±mpaÅŸa, Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ iÃ§in FenerbahÃ§e'ye kiralama teklifi yaptÄ±. FenerbahÃ§e'de kanat bÃ¶lgesine iki transfer dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rken kadrodaki isimlerden Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§, KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n yolunu tutabilir.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa, FenerbahÃ§e kalecisi Harun Tekinâ€™i transfer etmek iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±. BilindiÄŸi gibi sarÄ± lacivertliler, kaleci arayÄ±ÅŸlarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Menemensporlu Selmani iÃ§in giriÅŸimde bulunmuÅŸtu.

Ã–te yandan FenerbahÃ§e'nin istediÄŸi Bakasetas iÃ§in Alanyaspor 5 milyon Euro istedi. (TRT Spor)

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