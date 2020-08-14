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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Deniz Türüç ve Harun Tekin KasÄ±mpaÅŸa yolunda
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Haber GiriÅŸ: 14.08.2020 - 17:10,Son GÃ¼ncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de Deniz Türüç ve Harun Tekin KasÄ±mpaÅŸa yolunda

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SÃ¼per Lig ekiplerinden KasÄ±mpaÅŸa, transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Lacivert beyazlÄ±lar gÃ¶zÃ¼nÃ¼ FenerbahÃ§e'nin iki oyuncusuna dikti.

KasÄ±mpaÅŸa, Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ iÃ§in FenerbahÃ§e'ye kiralama teklifi yaptÄ±. FenerbahÃ§e'de kanat bÃ¶lgesine iki transfer dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rken kadrodaki isimlerden Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§, KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n yolunu tutabilir.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa, FenerbahÃ§e kalecisi Harun Tekinâ€™i transfer etmek iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±. BilindiÄŸi gibi sarÄ± lacivertliler, kaleci arayÄ±ÅŸlarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Menemensporlu Selmani iÃ§in giriÅŸimde bulunmuÅŸtu.

Ã–te yandan FenerbahÃ§e'nin istediÄŸi Bakasetas iÃ§in Alanyaspor 5 milyon Euro istedi. (TRT Spor)

Son Dakika Transfer Haberi | FenerbahÃ§ede Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ve Harun Tekin KasÄ±mpaÅŸa yolunda

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Son Dakika Transfer Haberi | FenerbahÃ§ede Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ve Harun Tekin KasÄ±mpaÅŸa yolunda

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